بونجاح يسجل “هاتريك” أمام العربي ويتصدر قائمة هدافي دوري نجوم قطر

قاد المهاجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، اليوم السبت، فريقه الشمال، لتحقيق الفوز أمام العربي، في إطار الجولة السابعة من دوري نجوم قطر.

وبخمسة أهداف كاملة مقابل هدفين، سجل فيها مهاجم الخضر، ثلاث أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

و شارك المهاجم، بغداد بونجاح، في كامل أطوار المواجهة، وبصم على تسجيل أهداف فريقه الأول في الدقيقة الـأولى من الشوط الأول.

كما قدم ذات اللاعب، تمريرة الهدف الثاني لصالحه فريقه، في الدقيقة 21 من الشوط الأول، سجلها لاعب الخضر لأقل من 20 سنة، محمد عمر. كما بصم ذات اللاعب، على الهدف الرابع والخامس لفريقه في الدقيقتين 45+ و 82، ليحقق بذلك نادي الشمال، أول فوز منذ 3 جولات في دوري نجوم قطر، بعد تعادلين أمام الغرافة و الخور وخسارة أمام الأهلي.

للإشارة، رفع المهاجم، بغداد بونجاح، مساهماته التهديفية هذا الموسم للرقم 7، منها 6 أهداف وتمريرة حاسمة، كما يتصدر اللاعب، قائمة هدافي دوري نجوم قطر.