بونجار: تقديم أول تقرير للرئيس حول مرضى السرطان خلال 3 أشهر

أكد رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته البروفيسور عدة بونجار. أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قدم توجيهات فيما يخص الوقاية من مرض السرطان ومكافحته و التكفل بالمرضى.

قال البروفيسور بونجار عقب تنصيب اللجنة من قبل رئيس الجمهورية: “لقد تشرفنا بلقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتنصيب اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته. و قدمنا للرئيس عرض حال عن حالة السرطان في الجزائر. كما تشمل هذه الإستراتيجية خمسة محاور التي تتمثل في الوقاية، الكشف المبكر، التشخيص المبكر، البحث العلمي و كيفية تحسين مسار المريض”.

وأضاف بونجار، أن رئيس الجمهورية قد أعطى توجيهات فيما يخص هذا المجال و كيفية التكفل الأحسن بمرضانا في الجزائر. كما كلفنا بتقديم تقرير دوري له”. مشيرا إلى أن أول تقرير يقدم لرئيس الجمهورية سوف يكون خلال ثلاثة أشهر لإعطائه وضعية المرضى في الجزائر. و ما هي الحلول الممكنة التي يمكن إتخاذها في أقرب وقت.

ونصّب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته التي تم استحداثها بموجب مرسوم رئاسي. بالإضافة إلى مرسوم آخر يحدد تشكيلتها المكونة من ستة أعضاء.