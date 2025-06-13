بونغورا: “آخر مبارتين ستكونان بمثابة نهائي بالنسبة لنا”

اعتبر لاعب مولودية الجزائر، محمد ساليو بونغورا، بأن فريقه لم يتوج بعد بالبطولة، مؤكدا بأن آخر مبارتين من الموسم الجاري، ستكونان بمثابة نهائي بالنسبة لهم.

وصرح بونغورا، عقب فوزهم ضد ترجي مستغانم: “لم نتوج بأي شيئ بعد، كونه تبقى أمامنا مبارتين من الموسم الجاري”.

كما أضاف: “المبارتين المتبقيتين ستكونان بمثابة نهائي بالنسبة لنا من أجل التتويج بلقب البطولة، وعلينا التركيز من أجل الفوز فيهما”.

وتابع أشكر محمد ساليو بونغورا: “أشكر كل زملائي اللاعبين، كون الفضل يعود لهم في تمكني من تسجيل هدفين ضد ترجي مستغانم”.