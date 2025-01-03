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الرياضة

بونفوف: “بولبينة لن يغادر بارادو في الميركاتو الشتوي”

بقلم كريم تيغرمت
بونفوف: “بولبينة لن يغادر بارادو في الميركاتو الشتوي”
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تحدث الناطق الرسمي لنادي بارادو، مراد بونفوف، عن نجم الفريق، وهداف البطولة عادل بولبينة، ومستقبله مع النادي.

وصرح بونفوف، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “عادل بولبينة، لاعب متألق، خلوق، وجد منضبط في عمله”.

كما أضاف: “في الوقت الحالي بولبينة، يحظى بعدة عروض، لكنه لن يغادر بارادو في الميركاتو الشتوي الجاري”.

وتابع الناطق الرسمي لنادي بارادو، عادل بونفوف: “مع نهاية الموسم الجاري، سينال عادل بولبينة، ورقة تسريحه للاحتراف في أوروبا”.

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