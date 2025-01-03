بونفوف: “بولبينة لن يغادر بارادو في الميركاتو الشتوي”

تحدث الناطق الرسمي لنادي بارادو، مراد بونفوف، عن نجم الفريق، وهداف البطولة عادل بولبينة، ومستقبله مع النادي.

وصرح بونفوف، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “عادل بولبينة، لاعب متألق، خلوق، وجد منضبط في عمله”.

كما أضاف: “في الوقت الحالي بولبينة، يحظى بعدة عروض، لكنه لن يغادر بارادو في الميركاتو الشتوي الجاري”.

وتابع الناطق الرسمي لنادي بارادو، عادل بونفوف: “مع نهاية الموسم الجاري، سينال عادل بولبينة، ورقة تسريحه للاحتراف في أوروبا”.