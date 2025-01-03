بونفوف: “بولبينة لن يغادر بارادو في الميركاتو الشتوي”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الناطق الرسمي لنادي بارادو، مراد بونفوف، عن نجم الفريق، وهداف البطولة عادل بولبينة، ومستقبله مع النادي.
وصرح بونفوف، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “عادل بولبينة، لاعب متألق، خلوق، وجد منضبط في عمله”.
كما أضاف: “في الوقت الحالي بولبينة، يحظى بعدة عروض، لكنه لن يغادر بارادو في الميركاتو الشتوي الجاري”.
وتابع الناطق الرسمي لنادي بارادو، عادل بونفوف: “مع نهاية الموسم الجاري، سينال عادل بولبينة، ورقة تسريحه للاحتراف في أوروبا”.
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