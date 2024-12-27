بونفوف: “بولبينة يملك عدة عروض لكن سينهي موسمه مع بارادو”

تحدث الناطق الرسمي لنادي بارادو، مراد بونفوف، عن نجم الفريق عادل بولبينة، مشيدت بالكستوة الذي يقدمه هذا الموسم، كما كشف عن مسقبل اللاعب مع الفريق.

وصرح بونفوف، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “هذا الموسم خاص بالنسبة لبولبينة، باعتباره حاليا هداف البطولة لحد الآن”.

كما أضاف: “كل الأندية المحلية تطالب حاليا بخدمات بولبينة، بالاضافة لعروض من أوروبا، وبالتحديد من فريق هولندي”.

وتابع مراد بونفوف: “بولبينة لن يغادر الفريق في الميركاتو الشتوي الحالي، سيكمل موسمه مع بارادو، وبعدها سينتقل للاحتراف في أوروبا”.