بونوح: الجزائريون إستهلكوا 9 ملايين متر مكعب أوّل أيام العيد

قال سليمان بونوح مدير إستغلال المياه بمؤسسة “سيال”، أن الجزائريين إستهلكوا 9 ملايين متر مكعب من المياه في اول أيام العيد.

واضاف بونوح أن الكمية الكبيرة التي تم استهلاكها كانت في صبيحة العيد من ساعة السابعة والنصف إلى غاية الثانية زوالا.

وهو ما تسبب بنقص في غزارة تدفق الماء الشروب بالحنفيات خاصة بالطوابق العليا للعمارات.

مؤكدا أنه تم تسجيل تذبذبات في التزويد بالماء الشروب في الناحية الشرقية للعاصمة.

خاصة وأن هذه التذبذبات كانت طيلة الفترة الصيفية وهو راجع الى إرتفاع عدد السكان الجدد حيث سجل أكثر من 15 ألف سكن جديد.

كما أن العاصميون إستهلكوا 1.2 مليون متر مكعب من المياه من الساعة الثامنة صباحا ‘لى غاية الثانية بعد الزوال.