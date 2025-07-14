بونوناتو: “واجهنا أفضل فريق في مشوارنا وقدمنا أحسن مباراة”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب المتنخب الوطني للريغبي، أدريان بونوناتو، رضاه التام عن مردود لاعبيه، في مباراتهم ضد ناميبيا، رغم اقصائهم في الدور النصف نهائي من البطولة الإفريقية.
وصرّح أدريان بونوناتو، لتلفزيون “النهار”: “هذا ثاني موسم لي على رأس المنتخب الجزائري، مع الطاقم الحالي، واعتبر هذه المباراة، الأفضل بالنسبة لفريقنا”.
كما أضاف: “واجهنا أفضل فريق في مشوارنا، والذي يملك خبرة كبيرة، وسبق له المشاركة في كأس العالم”.
وتابع مدرب المنتخب الوطني للريغبي، أدريان بونوناتو: “كانت تنقصنا تفاصيل صغيرة عديدة، وأنا واثق أنه بالعمل الجاد، منتخبنا بامكانه تقديم أمور أفضل مستقبلا”.
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