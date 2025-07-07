بونوناتو: “أجرينا تربصًا في المستوى بالجزائر وقمنا بتشبيب التعداد”

تحدث مدرب المنتخب الوطني للرغبي، أدريان بونوناتو، عن التحضيرات التي أجراها المنتخب الوطني استعدادا لبطولة إفريقيا، وتدعيم تعداده بعناصر شابة.

وصرّح المدرب أدريان بونوناتو، لتلفزيون “النهار”، عقب وصول بعثة المنتخب الوطني إلى أوغندا: “وصلنا إلى أوغندا بعد رحلة طويلة. أجرينا لأول مرة تربصاً في المستوى بالجزائر، وكان هذا أمراً جد مهم بالنسبة للاعبينا، قبل تنقلنا إلى أوغندا”.

وأردف مدرب المنتخب الوطني للرغبي: “قمنا بتشبيب الفريق من خلال الاعتماد على لاعبين شبان ينشطون في أندية ذات مستوى أعلى. ما يجعلهم أفضل نوعا ما من ناحية الجودة”.

وتابع أدريان بونوناتو، قائلًا: “ربما التعداد الجديد تنقصه بعض الخبرة، لكنه متعود على المستوى العالي”.