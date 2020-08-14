“بونيليفر” الجزائر تقدم 7 أجهزة تنفس لـ 3 مستشفيات بوهران

قدمت أمس الخميس، بونيليفر الجزائر 7 أجهزة تتنفس للمركز الإستشفائي بوهران و مستشفى المحقن و المؤسسة الإستشفائية المتخصصة بكاناستيل.

وأكد المدير العام للشركة حميد بومصباح: ” نريد أن نقدم مساهمتنا في المجهود الجماعي من أجل تقويض انتشار الكوفيد-19 وأن نقدم الدعم الضروري للطواقم الطبية حتى يتسنى لها التكفل بالمصابين و معالجة الأكثر تضررا من الفيروس“.

وتندرج هذه الهبة التي تتمثل في معدات طبية ضمن الجهود التي تبذلها “يونيليفر الجزائر” منذ بداية انتشار الوباء.

فقد سبق للشركة أن منحت أجهزة لقياس الحرارة عن بعد، أجهزة لقياس التأكسج وكميات من هلام التعقيم لمستشفى الحاسي، وحدة الكوفيد-19 للمركز الإستشفائي الجامعي بوهران و المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بكاناستيل.

كما تلقت هذه المؤسسات الاستشفائية المتواجدة في الصفوف الأمامية لمحاربة الكوفيد-19 بوهران من طرف شركة يونيليفر معدات للحماية الفردية من معاطف وجراميق و قبعات طبية بالإضافة إلى النظارات والكمامات.

بالإضافة إلى هذه المساعدات الطبية المقدمة للمؤسسات الإستشفائية، اتخذت شركة يونيليفر مجموعة من التدابير الوقائية من أجل المحافظة على صحة العاملين بها.

وحسب بيان للشركة، تُبقي يونيليفر الجزائر قنوات التواصل ممدودة مع المؤسسات الاستشفائية خاصة خلال هذه الأزمة فهي تقدر أهمية المشاركة في الحياة العامة و تعتبر النظافة و الصحة من القيم الواجب المحافظة عليها.

وتعتبر يونيليفر هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في سوق المواد الأكثر استهلاكا إذ يستهلك منتوجاتها 2.5 مليار شخص في اليوم و تسوق منتجاتها في 190 بلد.

يبلغ تعداد عاملي شركة يونيليفر 161000 عامل عبر العالم و قد حققت رقم أعمال قُدر ب 53.7 مليار دولار عام 2017.

في الجزائر، تملك شركة يونيليفر مصنعا لمواد التنظيف منذ 2018 كما استثمرت في انتاج مستحضرات التجميل بماركات عالمية مثل دوف(Dove)، سانسيلك(Sunsilk)، سينيال(Signal)و كلير(Clear). و مكن هذا من خلق 300 منصب عمل مباشر و 800 منصب عمل غير مباشر.

وقد جعلت شركة يونيليفروعلى مدار 64 سنة من تواجدها في الجزائر تقديم منتجات ذات جودة للمستهلك أولوية لها.