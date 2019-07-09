بوهدبة: الإعلام شريك فعال في العمل الوقائي والتوعوي للشرطة

أشرف المدير العام للأمن الوطني عبد القادر قارة بوهدبة ، اليوم بالمدرسة العليا للشرطة، على لقاء توجيهي وطني حضره مدراء وإطارات من المصالح المركزية.

ضم كل رؤساء خلايا الاتصال والعلاقات العامة العاملين بالمصالح الجهوية وبأمن الولايات.

اللقاء يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التوجيهية الوطنية التي يعقدها المدير العام للأمن الوطني.

ويهدف إلى تعزيز قدرات الاتصال المؤسساتي والإعلام الأمني في الأمن الوطني.

وأشار في كلمته الافتتاحية إلى معالم الاستراتيجية الإعلامية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني لدعم آليات العمل مع وسائل الاعلام والمجتمع المدني والمواطن، هذه المعالم ترتكز على العمل الجواري بداية من مصالح الأمن الحضري التي تعد الحلقة الأولى والمتينة التي تربط الشرطة بالمجتمع.

وأشاد المدير العام للأمن الوطني بالدور الفعال لهذه الخلايا التواصلية، للرفع من مستوى الحس الأمني والوعي بالقضايا التي تهم المواطن وسلامته.

من خلال تكثيف النشاطات الاتصالية التوعوية، وهي قضايا تتشعب في ظل التطورات التي تعرفها تكنولوجيات الاتصال وتأثيرات شبكات التواصل الاجتماعي.

واعتبر المدير العام للأمن الوطني وسائل الإعلام الوطنية شريك فعال في العمل الوقائي والتوعوي.

داعيا إلى تعزيز التعاون معها في كل ما من شأنه المساهمة في إثراء جهود الإعلام الأمني وترسيخ الثقافة الأمنية وسط المجتمع الجزائري.

وأكد المدير العام للأمن الوطني في كلمته بالمناسبة، أن مصالح الشرطة تعمل إلى جانب المصالح والمرافق العمومية في نسق واحد.

بما يعزز الاتصال المؤسساتي والإعلام الأمني لخدمة المواطن ويُثري برامج التنشئة الاجتماعية والتوعية الأمنية للمواطن، وهذا بالتعاون الواسع مع مختلف وسائل الاعلام الوطنية.