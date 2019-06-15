بوهدبة يسدي تعليمات للتكفل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية لموظفي الشرطة

أسدى المدير العام للأمن الوطني عبد القادر قارة بوهدبة تعليمات بالتكفل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية لموظفي الشرطة

وفي إطار تعزيز آليات الاتصال الداخلي وتعزيز روح الانتماء المؤسساتي، أشرف بوهدبة، على سلسلة من اللقاءات التوجيهية لفائدة رؤساء وقادة الوحدات والمصالح العملياتية للشرطة.

خلال هذه اللقاءات، التي جمعته برؤساء المصالح الولائية للشرطة القضائية، رؤساء فرق البحث والتدخل التابعين لأمن 48 ولاية، استمع المدير العام للأمن الوطني إلى عروض وشروحات تناولت المجهودات المبذولة والنتائج العملياتية المحققة من قبل قوات الشرطة في مجال مكافحة الجريمة بشتى أنواعها.

من جهتهم، قدم قادة ورؤساء وحدات وفصائل الأمن العمومي عروضا في مجال تطبيق الشرطة الإدارية، وكذا سهر قوات الشرطة على توفير الأمن العمومي من خلال محاربة الجريمة البسيطة والمتوسطة، وكذا السهر على تطبيق قانون المرور.

وبهذه المناسبة، وجه المدير العام للأمن الوطني عبد القادر قارة بوهدبة، تهانيه إلى كافة قوات الشرطة نظير النتائج الميدانية المحققة مؤخرا في مجال محاربة الجريمة، حيث أسدى تعليمات وتوجيهات إلى رؤساء وقادة الفرق العملياتية، إلى ضرورة العمل على تكثيف الجهود وضمان السرعة والفاعلية في التدخل، بغرض تقديم أرقى الخدمات الأمنية للمواطن، والحرص على التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان.

كما قدم المدير العام للأمن الوطني، تعليمات صارمة لضرورة تكثيف وضمان التكفل الأمثل والاستجابة إلى الانشغالات الاجتماعية والمهنية لموظفي الشرطة، والتي تساهم في تأديتهم لمهامهم في أحسن الظروف.

هذا وقد تمكنت الفرق العملياتية للشرطة القضائية، في الآونة الأخيرة من تحقيق نتائج نوعية، على غرار حجز أكثر من 01 طن من المخدرات و30763 قرص مهلوس خلال شهر رمضان2019 ، بالإضافة إلى توقيف 2251 شخص بموجب أوامر قضائية صادرة عن الجهات القضائية خلال الخمسة أشهر الماضية لسنة 2019.