بوهدبة يُسلم مقررات الاستفادة من سكنات “عدل” لموظفي الشرطة بسطيف

أشرف المدير العام للأمن الوطني، عبد القادر بوهدبة، على توزيع مقررات الاستفادة من وحدات سكنية لموظفي الشرطة بولاية سطيف .

وحسب بيان للمديرة العامة، أشرف المدير العام للأمن الوطني رفقة والي الولاية على مراسم حفل تسليم قرارات الاستفادة من سكنات من صيغة عدل، لفائدة موظفي الشرطة وذوي الحقوق التابعين لأمن ولايات سطيف، برج بوعريريج، سكيكدة وخنشلة.

شهد الحفل حضور السلطات المدنية والعسكرية المحلية، ممثلي المجتمع المدني والأسرة الإعلامية

وكذا العائلات المستفيدة من هذه الحصص، أين تم توزيع مقررات الاستفادة من 98 وحدة سكنية من صيغة عدل.