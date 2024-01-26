بوهلال: “تغيير لاعبي الوسط في كل مباراة سبب الإقصاء”

أكد التقني الجزائري، كمال بوهلال، بأن إشراك لاعبين جدد في وسط ميدان الخضر، خلال اللقاءات الثلاثة من دور مجموعات الـ”كان”، تسبب في الخروج من الدور الأول.

وقال بوهلال في تصريحات إذاعية: “التغييرات في وسط الميدان هي النقطة السوداء، لأن وسط الميدان يجب أن يكون همزة وصل بين خطي الدفاع والهجوم”.

وأضاف ذات المتحدث: “في اللقاء الأول لعب بن ناصر مع شايبي، وفي الثاني زروقي مع فيغولي وفي اللقاء الثالث بوداوي رفقة عوار”.

وواصل بوهلال: “في كل مرة ثنائي جديد، ولأول مرة يلعب معا، لا يوجد انسجام. وهو الأمر الذي خلق ضعفا في الدفاع، ولاحظنا أخطاء بالجملة، ضربتي جزاء وهدف بتمريرة في العمق”.

كما أوضح المدرب السابق لوداد تلمسان، بأن المنتخب الوطني. تصدر قائمة أكثر المنتخبات استحواذا للكرة في الدور الأول بنسبة وصلت إلى 70%، ولكنه استحواذ بلا معني.

وختم: “كنا المرشح الأبرز للتأهل في الصدارة. ولكن المنافسين تركوا لنا المبادرة. افتقدنا للسرعة في التنفيذ وإلى ممررين حاسمين قادرون على كسر الخطوط.. لكننا اعتمدنا على الاستحواذ من التماس إلى التماس”.