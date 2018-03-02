بوهلال: “وضعنا خطتين تحسبا لمباراة الكأس أمام شبيبة القبائل”

أوضح مدرب إتحاد البليدة، أنّ عدم تحديد موعد مباراة ربع نهائي كأس الجمهورية، أجبره على وضع خطتين تحسبا لذلك.

وصرح كمال بوهلال للإذاعة الوطنية: “عشنا أسبوعا صعبا، بسبب مباراة كأس الجمهورية، وكل ما يحدث بخصوص الملعب وموعد اللقاء”.

وأضاف: “عدم تحديد موعد للمباراة، أجبرنا على وضع خطتين بالنسبة لبرنامجنا التحضيري لهذا اللقاء، لنكون في الموعد يوم المباراة”.

وتابع: “عملنا طيلة الأسبوع على أساس لعب مباراة الكأس هذا السبت، وبالنظر لعدم تأكيد هذا الموعد سننتقل للخطة “ب””.

وأردف كما بوهلال: “حسب البرنامج البديل الذي سطرناه، سنمدد تدريباتنا إلى غاية يوم الإثنين، على أمل لعب هذه المواجهة يوم الثلاثاء”.