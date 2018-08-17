بوهنة في طريقه إلى داندي يونايتد الأسكتلندي

ربطت تقارير إعلامية إسكتلندية اللاعب الجزائري رشيد بوهنة بنادي “داندي يونايتد الإسكتلندي” من أجل تدعيم الخط الخلفي للفريق الإسكتلندي.

ونشر متابعي نادي “داندي يونايتد” على شبكة التواصل الإجتماعي السيرة الذاتية للاعب مولودية الجزائر رشيد بوهنة الذي سبق له وأن خاض تجربة لإحترافية في البطولتين الفرنسية والبلجيكية.