“بويال” :”أتمنى أن يعود محرز الرائع لصوابه”

تطرق “كلود بويال”، مدرب نادي “ليستر سيتي” مرة أخرى لوضعية الدولي الجزائري، رياض محرز والذي لم يستأنف التدريبات لحد الساعة.

وصرح خلال ندوة صحفية عقدها، ظهيرة اليوم الخميس :”أتمنى أن يعود محرز لصوابه، ويظهر من جديد رفقتنا في التدريبات الجماعية”.

وواصل التقني الفرنسي :”أفضل حل لجميع الأطراف، هو أن يستأنف رياض العمل معنا، ويعود للإستمتاع بكرة القدم مثلما تعود عليه”.

وفي الختام وصف “كلود بويال” جناحه الطائر باللاعب “الرائع”، دون أن يمنح تفاصيل أكثر دقة بخصوص وضعيته تجاه إدارة “الفوكسيس”.