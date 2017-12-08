بويال: “أحترم سليماني وباقي المهاجمين”

الرياضة
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بويال: “أحترم سليماني وباقي المهاجمين”
بقلم أمير بهلول

أكد الفرنسي “كلود بويال”، مدرب ليستر أنه ليس الوقت المناسب للحديث عن مغادرة بعض اللاعبين، بل الجميع مهم في هذه الفترة وعليهم مواصلة العمل.

وقال بويال: “أسعى لاحترام المهاجمين، صحيح أن لدي عدد كبير منهم والجميع مهم”.

وأضاف: “كل لاعب ونقاط قوته، وهذا ما يمنحني الكثير من الحلول، وعلى الجميع مواصلة العمل”.

وتابع كلامه: “لن أتحدث عن رحيل بعض اللاعبين الآن، فالوقت غير مناسب تماما”.

وختم قائلا: “أحاول أن أمنح كل مهاجم فرصته ودقائق لعب أكثر”.

يذكر أنّ مدرب ليستر سيتي لديه 6 مهاجمين في الفريق ولا أحد قادر على زعزعة فاردي من التشكيلة الأساسية.

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