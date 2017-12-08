بويال: “أحترم سليماني وباقي المهاجمين”

أكد الفرنسي “كلود بويال”، مدرب ليستر أنه ليس الوقت المناسب للحديث عن مغادرة بعض اللاعبين، بل الجميع مهم في هذه الفترة وعليهم مواصلة العمل.

وقال بويال: “أسعى لاحترام المهاجمين، صحيح أن لدي عدد كبير منهم والجميع مهم”.

وأضاف: “كل لاعب ونقاط قوته، وهذا ما يمنحني الكثير من الحلول، وعلى الجميع مواصلة العمل”.

وتابع كلامه: “لن أتحدث عن رحيل بعض اللاعبين الآن، فالوقت غير مناسب تماما”.

وختم قائلا: “أحاول أن أمنح كل مهاجم فرصته ودقائق لعب أكثر”.

يذكر أنّ مدرب ليستر سيتي لديه 6 مهاجمين في الفريق ولا أحد قادر على زعزعة فاردي من التشكيلة الأساسية.