“بويال” :”أردت حماية محرز فقط”

رد “كلود بويال” على الإنتقادات الموجهة له، بعد تركه للدولي الجزائري، رياض محرز بديلا خلال كأس الرابطة أمام “مانشسر سيتي”.

وصرح مُدرب “ليستر سيتي” قائلا :”كنت أريد حماية محرز فقط، لو تعرض للإصابة لكُنا الآن في وضعية أكثر من حرجة”.

ليُضيف :”نحن نريد الفوز بجميع المُباريات، ولكن الأولوية للبريميرليغ، والرزنامة كانت مُكثفة، ومنه فإن إراحة محرز وفاردي كانت ضرورية”.

وأكد التقني الفرنسي بأن صاحب القدم اليُسرى السحرية، سيكون حاضرا منذ البداية سهرة اليوم عند إستقبال “مانشستر يونايتد” في البريميرليغ.