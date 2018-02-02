بويال: “الإدارة قررت الإحتفاظ بمحرز لمصلحة ليستر”

أوضح مدرب ليستر سيتي، كلود بويال، أن بقاء رياض محرز، ضمن صفوف ليستر، كان قرار الإدارة، مؤكدا أنه القرار الأنسب.

وصرح كلود بويال، خلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم: “يمكنني القول أن الإدارة اتخذت هذا القرار خدمة لمصلحة ليستر سيتي”.

وأشار بويال، أن لا علاقة له بتعثر صفقة انتقال محرز لنادي مانشستر سيتي، مؤكدا أن القرار اتخذ من طرف الإدارة.

كما أكد بيول، على ضرورة تجاوز هذه القضية والتفكير في مستقبل الفريق مصرحا: “علينا البقاء متحدين بعد كل ما حدث”.

يجدر الإشارة إلى أن الدولي الجزائري رياض محرز، يواصل مقاطعة تدريبات ناديه، بعد فشل صفقة انتقاله لنادي مانشستر سيتي.