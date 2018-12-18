“بويال”: “حتى في المرحلة الصعبة محرز قدم الكثير للفوكسيس”

عاد “كلود بويال” مدرب “ليستر سيتي” للمرحلة الصعبة التي عاشها “رياض محرز” مع “الفوكسيس” بعد فشله في الانضمام إلى “مانشستر سيتي” في الميركاتو الشتوي الماضي.

وقال “بويال” في تصريحات صحفية: “حاولت أن أسير المرحلة الصعبة التي عاشها محرز في الميركاتو الشتوي عندما أراد المغادرة بأفضل طريقة ممكنة”.

وأضاف: “كان من الصعب تسيير تلك المرحلة سواء مع الجماهير أو مع زملائه وكان من المهم أن لا يفقد محرز تركيزه”.

وتابع: “بعد غيابه عن الفريق، عاد رياض بقوة وقدّم كل شيء لهذا النادي وسجل العديد من الأهداف الحاسمة”.