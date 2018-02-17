بويال: “سعيد برؤية محرز إلى جانب فاردي من جديد”

أبدى مدرب ليستر سيتي، كلود بويال، سعادته بعودة الدولي الجزائري رياض محرز، لتشكيلة فريقه الأساسية، مشكلا ثنائيا خطيرا رفقة زميله فاردي.

وصرح كلود بويال، عقب فوز فريقه على نادي شفيلد يونايتد: “كان الأمر الأكثر أهمية، رؤية محرز إلى جانب فاردي من جديد”.

وأضاف: “هذا أمر جيد للفريق، وأنا سعيد لذلك، رغم أن محرز شعر ببعض الإحباط في نهاية المباراة، لأنه أراد أن يسجل”.

وكانت عودة رياض محرز للتشكيلة الأساسية لفريقه جد موفقة، بمنحه تمريرة الهدف الوحيد في المباراة لزميله فاردي، معيدا فريقه لسكة الإنتصارات.