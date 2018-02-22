بويال :”كيف سيوقفون محرز”!!

لم يُفوت “كلود بويال” مُدرب “ليستر سيتي” فُرصة الإشادة بالدولي الجزائري، رياض محرز، وذلك خلال ندوة صحفية عقدها، اليوم الخميس.

وصرح التقني :”كيف سيوقفون محرز؟”. وذلك عندما سأله أحد الإعلاميين عن الطريقة التي سيوقف بها مُهاجم “ستوك سيتي”، شاردان شاكيري.

وأوضح الفرنسي بأن صاحب القدم اليُسرى السحرية جاهز لقيادة هجوم “الفوكسيس” خلال الجولة القادمة من البريمير ليغ، ظهيرة السبت القادم.

ويتواجد نجم المنتخب الوطني في أفضل جاهزيته منذ نهاية “مُقاطعته” التي تلت فشل صفقة انتقاله لمانشستر سيتي في الميركاتو الأخير.