بويال :”محرز عاد أقوى من السابق وهو مرتاح في ليستر”

أكد “كلود بويال” مُدرب “ليستر سيتي” بأن الأمور عادت لنصابها بصفة نهائية مع الدولي الجزائري، رياض محرز، بعد المشاكل الأخيرة.

وصرح الفرنسي :”رياض عاد ليستمتع بالتمارين معنا وبشكل أكبر مما كان عليه، وهو مرتاح مع ليستر، إنه لاعب دون مُشاكل”.

وأضاف :”يجب أن نضع نهاية لهذا الموضوع، والأمور عادية، وحتى جمهور ليستر سيتي يتفهم الوضعية، وسانده خلال الجولة الماضية للدوري”.

وأنهى تصريحه :”علينا تتجاوز ماحدث في الأسابيع الماضية، ونُركز فقط على ماتبقى من مُباريات البريمير ليغ لتحقيق أفضل النتائج الممكنة”.