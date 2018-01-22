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بويال: “محرز لاعب متكامل” !

الرياضة
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بويال: “محرز لاعب متكامل” !
بقلم أمير بهلول

أبدى “كلود بويال” عن سعادته الكبيرة بأداء رياض محرز في الفترة الأخيرة، حيث وصف أدائه بالأفضل له منذ سنتين حتى في عام التتويج بلقب البطولة.

وقال بويال: “هل محرز الآن أفضل مما كان عليه في السابق؟ نعم أصبح متكامل”.

وأضاف: “يمكنه المراوغة و التوغل مثلما كان في السابق، لكن مع خبرة أكثر ونضج أكبر”.

وتابع: “يمكنه الآن تنسيق اللعب وتغيير طريقة اللعب في المباراة لديه أسلوبين فوق أرضية الميدان وهذا رائع له وللفريق”.

وختم كلامه: “يمكنه تنظيم اللعب وتقديم تمريرات حاسمة، والمراوغة وتسجيل الأهداف، هو لاعب متكامل”.

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