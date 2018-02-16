بويال :”محرز لايحتاج لعيد الحُب”!!

الرياضة
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بويال :”محرز لايحتاج لعيد الحُب”!!
بقلم إسماعيل عشاش

إعتبر “كلود بويال” مُدرب “ليستر سيتي”، بأن الدولي الجزائري، رياض محرز لا يحتاج لعيد الحُب، لحصوله عليه يوميا داخل أسوار “الفوكسيس”.

وصرح التقني الفرنسي لمجلة “سبورت إيلوسترايتد” ضاحكا :”رياض غير معني بعيد الحُب لأن علاقته المميزة مع زملائه وأنصار الفريق تكفيه”.

وأضاف :”لقد عاد الى المجموعة والإبتسامة تملىء مُحياه، وهذا يدل على الروح المعنوية التي يتميز بها ورغبته في تقديم الإضافة”.

وختم :”المُشكل الذي حدث سابقا أصبح الآن وراء ظهره، ونحن نُعول على محرز ليكون بنفس المُستوى الراقي الذي عودنا عليه”.

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