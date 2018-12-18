“بويال”: “محرز يستحق كل الإحترام وأنتظر إستقبالا كبيرا في الكينغ باور”

الرياضة
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“بويال”: “محرز يستحق كل الإحترام وأنتظر إستقبالا كبيرا في الكينغ باور”
بقلم أمير بهلول

أشاد “كلود بويال” مدرب “ليستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز” وأكد أنه يستحق كل الإحترام والتقدير قبل مواجهة “مانشستر سيتي” ضد “ليستر” سهرة اليوم الثلاثاء.

وقال “بويال” في تصريحات صحفية: “محرز قدم الشيء الكثير لنادي ليستر سيتي وحتى الفريق وزملائه قدموا له أيضا الكثير”.

وأضاف: “محرز كان جزءا هاما من نجاح الفريق في تحقيق اللقب، ولا يمكن أن ننسى ذلك، أتمنى أن يحصل على الترحيب الذي يستحقه”.

يذكر أن عودة “محرز” إلى ملعب “الكينغ باور” ستكون الأولى له منذ رحيله إلى “مانشستر ستي” الصائفة الماضية.


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