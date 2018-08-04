“بويال” يشرح أسباب إستبعاده لـ”سليماني”

كشف “كلود بويال” مُدرب “ليستر سيتي” عن الأسباب التي دفعته لترك الدولي الجزائري، إسلام سليماني، خارج الخدمة طيلة الفترة الماضية.

وصرّح قائلا في هذا الشأن :”أردت حماية سليماني أكثر من أي شيء آخر، وهذا في صالحه، لغاية إيجاد حل لمُشكلته”.

وأعطى التقني الفرنسي إنطباعا صريحا، بأن “سوبر سليم” لن يُعمر طويلا مع “الفوكسيس”، وسيغادر التشكيلة قبل غلق الميركاتو الصيفي الجاري.

يُذكر بأن سوق التحويلات في “البريميرليغ” الإنجليزية، سيغلق يوم الخميس القادم، مما يترك لإبن عين البنيان فُرصة أسبوع لتغيير الأجواء.