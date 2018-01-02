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“بويال” يصدم محرز!!

الرياضة
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“بويال” يصدم محرز!!
بقلم إسماعيل عشاش

كشف “كلود بويال” مُدرب نادي “ليستر سيتي”، بأنه لايُفكر ولاينوي السماح للدولي الجزائري، رياض محرز بتغيير الأجواء، خلال الميركاتو الشتوي.

وصرح الفرنسي لشبكة “سكاي سبورتس” :”أحب محرز، وأريد بقاءه معنا، وسنطرح عليه هذه الفرضية في الفترة القادمة، قبل تحديد مصيره”.

وأضاف :”أريد بقاء محرز، وفادري وجميع العناصر الأساسية في التشكيلة، وسنعمل على الإحتفاظ بالأغلبية، والبقاء بنفس الريتم لإنهاء الموسم بقوة”.

يُشار بأن الجناح الطائر لـ”الفوكسيس” متابع من طرف كل من، مانشستر يونايتد” و”تشيلسي” و”توتنهام”، والذين يسعون لخطفه قبل نهاية جانفي الجاري.

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