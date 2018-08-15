“بويال” يعترف بإستحالة تعويض “محرز”

إعترف “كلود بويال” مُدرب نادي “ليستر سيتي” بأن تعويض الدولي الجزائري، رياض محرز، أمر مُستحيل في الفترة الحالية بالنسبة له.

وصرّح قائلا خلال آخر ندواته الصحفية :”جلب لاعب لديه نفس مؤهلات ومُستوى محرز، سيكون أمر مُستحيلا بالنسبة لإدارة فريقنا حاليا”.

وواصل :”إستقدام عنصر جديد بذات خصائص رياض وموهبته، يتطلب صرف أموال طائلة، وبالتالي فإن حل هذه المُعضلة ليس بالأمر الهين”.

وكلف “محرز”، “الفوكسيس”، نصف مليون أورو فقط، عندما تم إستقدامه من “لوهافر” ليتم بيعه هذه الصائفة مُقابل 68 مليون أورو.