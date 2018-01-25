بويال يكشف سبب تواجد محرز وسليماني بملعب “الإمارات”

أوضح مدرب ليستر سيتي، كلود بويال، ساخرا، بأن تواجد لاعبيه الجزائريين رياض محرز وإسلام سليماني بملعب الإمارات كان لمهمة رسيمة.

وصرح كلود بويال خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم، والخاصة بمباراة فريقه المقبلة أمام نادي بيتربوره، لحساب كأس الإتحاد الإنجليزي.

حيث قال بويال: “لقد طلبت منهم متابعة مباراة أرسنال وتشيلسي ليقدما لي تقريرا بخصوص هذه المواجهة”.

وتابع مدرب ليستر تصريحه: “لقد كانا كشافا الفريق خلال هذه المواجهة، وأظن أن هذه المهمة كانت جيدة”.

وكان تواجد محرز وسليماني، بملعب “الإمارات” سهرت أمس، قد أثار الكثير من الشائعات لدى الصحافة البريطانية، بخصوص مستقبل اللاعبين.