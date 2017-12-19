بويال يُحبط سليماني في منافسته المفضلة !

صرح الفرنسي “كلود بويال”، أنه سيختار التشكيلة الأقوى عند مواجهة مانشستر سيتي سهرة اليوم لحساب ربع نهائي كأس الرابطة، وهي المنافسة التي يتألق فيها سليماني بشكل كبير.

سليماني سجل أربعة أهداف في هذه المنافسة، واستطاع أن يفرض نفسه، لكن بويال أكد أنه سيختار التشكيلة الأقوى.

وقال: “ليس هناك فرق بين البطولة وكأس الرابطة، سأختار التشكيلة الأقوى ولن تكون هناك تغييرات كثيرة”.

وأضاف: “من غير المعقول المغامرة في هذا الدور بزج لاعبين آخرين، سنرى من سيشارك”.

وتابع: “من المهم أن يكون جميع اللاعبين متاحين، خاصة في الفترة المقبلة أين سنشارك في 5 مباريات في 10 أيام”.