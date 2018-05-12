بويال يُعلن تاريخ الفصل في مُستقبل سليماني

أوضح “كلود بويال”، مُدرب نادي “ليستر سيتي”، بأنه لم يفصل لحد الساعة في مُستقبل الدولي الجزائري، إسلام سليماني المُعار لـ”نيوكاسل”.

وتحدث قائلا في هذا الشأن :”مصير “سليم” سيتحدد بعد نهاية الموسم الجاري، وسندرس كل الخيارات المُناسبة لنا وله، ثم نُقرر”.

وأضاف :”سيبقى مع نيوكاسل لآخر مُباراة من البريميرليغ، ولحد الساعة لم نتحدث معه بشأن مُستقبله، وبعد أسبوعين كل شيء سيتضح”.

ولم يكن “سوبر سليم” يدخل في حسابات الطاقم الفني لـ”الفوكسيس”، مما يوحي بأنه سيكون مُجبرا على تغيير الأجواء مُجددا الصائفة القادمة.