بويش: “أتمنى عودة المولودية إلى التتويجات الموسم المقبل”

أبدى اللاعب الأسبق لمولودية الجزائر، ناصر بويش، أمله في عودة فريقه الأسبق لمنصة التتويجات انطلاقا من الموسم المقبل.

وصرح بويش، لتلفزيون “النهار”: “مولودية الجزائر فريق الألقاب، لكن المؤسف مؤخرا أننا في كل مرة نقول أن الموسم المقبل سيكون أفضل”.

كما أضاف: “أهنئ كل من اتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد على تتويجاتهم، واتمنى أن يأتي الدور على المولودية للتويج بالألقاب”.

وتابع ناصر بويش: “أتمنى في الموسم الجديد أن تكون النتائج أحسن بالنسبة لمولودية الجزائر، من خلال حصد الألقاب”.