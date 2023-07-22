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الرياضة

بويش: “أتمنى عودة المولودية إلى التتويجات الموسم المقبل”

بقلم كريم تيغرمت
بويش: “أتمنى عودة المولودية إلى التتويجات الموسم المقبل”
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أبدى اللاعب الأسبق لمولودية الجزائر، ناصر بويش، أمله في عودة فريقه الأسبق لمنصة التتويجات انطلاقا من الموسم المقبل.

وصرح بويش، لتلفزيون “النهار”: “مولودية الجزائر فريق الألقاب، لكن المؤسف مؤخرا أننا في كل مرة نقول أن الموسم المقبل سيكون أفضل”.

كما أضاف: “أهنئ كل من اتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد على تتويجاتهم، واتمنى أن يأتي الدور على المولودية للتويج بالألقاب”.

وتابع ناصر بويش: “أتمنى في الموسم الجديد أن تكون النتائج أحسن بالنسبة لمولودية الجزائر، من خلال حصد الألقاب”.

رابط دائم : https://nhar.tv/KzEa1
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