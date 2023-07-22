بويش: “أتمنى عودة المولودية إلى التتويجات الموسم المقبل”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى اللاعب الأسبق لمولودية الجزائر، ناصر بويش، أمله في عودة فريقه الأسبق لمنصة التتويجات انطلاقا من الموسم المقبل.
وصرح بويش، لتلفزيون “النهار”: “مولودية الجزائر فريق الألقاب، لكن المؤسف مؤخرا أننا في كل مرة نقول أن الموسم المقبل سيكون أفضل”.
كما أضاف: “أهنئ كل من اتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد على تتويجاتهم، واتمنى أن يأتي الدور على المولودية للتويج بالألقاب”.
وتابع ناصر بويش: “أتمنى في الموسم الجديد أن تكون النتائج أحسن بالنسبة لمولودية الجزائر، من خلال حصد الألقاب”.
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