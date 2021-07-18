بويش: “جابو كان اخفاق.. والمولودية ليست ناد بدون جمهورها”

تحدث الناطق الرسمي لمولودية الجزائر، ناصر بويش عن اللاعب السابق للفريق عبد المؤمن جابو، الذي اعتبر تجربته مع الفريق اخفاقا، ومن جهة أخرى أبرز القيمة الكبيرة لجماهير الفريق.

وصرح بويش، لتلفزيون “النهار”: “عند استقدامنا لعبد المؤمن جابو، تحدثت معه على انفراد، وقلت أننا هذا الموسم سنتوج باللقب بفارق 10 نقاط، لكن للأسف كان اخفاقا”.

وأضاف: “ربما علينا اللعب بشباب الفريق، وأعتبر أن مولودية الجزائر بدون جماهيرها ليست ناد، لأن قوة المولودية في جمهورها”.

وتابع ناصر بويش: “يمكنني حتى القول، بأن 70% من مولودية الجزائر هي جماهيرها، والـ30% المتبقية هي اللاعبين”.