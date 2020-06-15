بويش: “من المبكر الحديث عن بطل الموسم”

اعتبر مسؤول خلية الإتصال لنادي مولودية الجزائر، ناصر بويش، أن حظوظ فريقه لازالت قائمة في المنافسة على لقب البطولة، بالنظر لعدد المباريات المتبقية قبل نهاية الموسم.

وصرح بويش، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “فريقنا يملك حاليا 37 نقطة في رصيده، ولازال هناك 24 للتنافس عليها، ما يعني أنه كل شيء ممكن”.

وأضاف مسؤول خلية الإتصال لنادي العميد: “بالنظر لعدد المباريات المتبقية عن نهاية الموسم، أقول أنه من المبكر الحديث عن بطل الموسم”.

يذكر أن فريق مولودية الجزائر، يحتل المركز الثاني في ترتيب البطولة، برصيد 37 نقطة، وبفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر شباب بلوزداد. مع مباراة متأخرة للفريقين.