بويش: “مهمة مولودية الجزائر في جنوب إفريقيا ستكون جد صعبة”

تحدث النجم الأسبق لمولودية الجزائر، ناصر بويش، عن مباراة العودة من رابطة أبطال إفريقيا التي ستجمع العميد بأورلاندو بيراتس، مؤكدا بأنه لا مستحيل في كرة القدم، رغم صعوبة المهمة.

وصرح بويش، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “مولودية الجزائر قدم مباراة في المستوى، في لقاء الذهاب أمام أورلاندو بيراتس، وكان ينقصها فقط التهديف”.

كما أضاف: “في لقاء العودة يجب أن يكون تعداد المولوديو في أتم جاهزيتهم البدنية، وتركيزهم الذهني، كما عليهم التحلي بالثقة في أنفسهم”.

وتابه ناصر بويش: “في كرة القدم لا يوجد مستحيل، المولودية بامكانها العودة بالتأهل، لكن المهمة ستكون جد صعبة”.