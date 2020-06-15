بويش: “مولودية الجزائر جاهزة لاستئناف المنافسة”

أكد ناصر بويش، مسؤول خلية الإتصال لنادي مولودية الجزائر، جاهزية فريقه لاستئناف المنافسة، رغم اعترافه بصعوبة المهمة التي تنتظر الأندية.

وصرح ناصر بويش لتلفزيون “النهار”: “فريق مولودية الجزائر جاهز، في حال تقرر استئناف المنافسة”.

وأضاف: “الإستئناف سيكون جد صعب، لأنه يجب ضخ أموال كبيرة، لضمان العديد من الأمور، لاحترام البروتوكول الصحي”.

وجاءت تصريحات، ناصر بويش، على هامش مشاركته في حملة التبرع بالدم، التي نظمتها المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين، بمساهمة ديوان المركب الأولمبي، والوكالة الوطنية للدم.