بويل: “أتمنى أن يتحمل غزال ضغط البريميرليغ”

أشاد مدرب ليستر سيتي، كلود بويل، بإمكانيات الجزائري رشيد غزال، وأبدى أمله في تمكن لاعبه من التكيف وتحمل ضغط البريميرليغ.

وصرح بويل، في هذا الخصوص، للصحافة الإنجليزية: “غزال بإمكانه جلب شيء مختلف للفريق، من خلال إمكانياته، وقدراته التهديفية”.

وأضاف: “هو لاعب ذكي جدا، ويملك فنيات عالية، وأتمنى أن يتمكن من التكيف والإنسجام مع الأجواء هنا، وتحمل ضغط البريميرليغ”.

وتابع: “غزال يملك كل المواصفات البدنية والفنية، وإذا تمكنا من مساعدته على الإندماج بسرعة، سيصبح لاعبا رائعا”.

يذكر أن رشيد غزال، انضم الصيف المنصرم إلى ليستر سيتي، قادما من موناكو، ولعب لحد الآن 14 مباراة رفقة الثعالب.