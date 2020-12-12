بويل يثني على بودبوز ويؤكد حاجته لخدماته

أثنى كلود بويل، مدرب نادي سان تيتيان الفرنسي، على لاعبه الدولي الجزائري رياض بودبوز نظير مردوده أمس الجمعة أمام أنجي.

وصرح بويل، في هذا الخصوص، عقب هذه المباراة: “رياض عاد بشكل جيد، وقدم شوط أول في المستوى، ونحن بحاجة للجميع”.

وأضاف مدرب سان تيتيان: “سواء عديل عوشيش، أو رياض بودبوز، أنا راض عن كليهما، وسينالان المكافأة التي يستحقانها”.

وتابع كلود بويل: “أعجبت بمردود بمردود اللاعبين البدلاء، فبهذه الطريقة يمكننا التطور والتقدم نحو الأمام”.

يذكر أن رياض بودبوز، كان خارج حسابات مدربه كلود بويل بداية هذا الموسم، قبل أن يتمكن من فرض نفسه تدريجيا ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.