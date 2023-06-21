بوينان.. انقطاع التزويد بالغاز غدا الخميس

أعلنت المقاطعة الإدارية لبوعينان “بوينان”، اليوم الأربعاء، عن عزل في التموين بالغاز الطبيعي الممون للمحول الممون للمدينة الجديدة. وهذا يوم الخميس 22 جوان ولمدة 10 ساعات ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

وجاء في بيان المديرية الطاقة لولاية البليدة “في إطار الوضع في الخدمة لمشروع التوزيع العمومي للغاز الطبيعي للقطب الحضري سيدي سرحان ببلدية بوعينان”. “يشرفني أن أعلم سيادتكم أنه سيتم عزل في التموين بالغاز الطبيعي لمحول تمديد الغاز الطبيعي DP3 الممون للمدينة الجديدة بوعينان”. و”هذا يوم الخميس 22 جوان 2023 لمدة حوالي عشر (10) ساعات، إبتداء من الساعة 09:00 صباحا”.