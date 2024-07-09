بوينان..انقطاع التزويد بالماء في أحياء عدل وLPP

أعلنت الجزائرية للمياه وحدة البليدة، عن انقطاع التزويد بالمياه الصالحة للشرب في بعض أحياء مدينة بوينان.

وأوضحت الجزائرية للمياه، في بيان لها “لاستمرار أشغال إصلاح العطب المسجل على مستوى قناة الضخ قطر 500مم”. “تعلم الجزائرية للمياه وحدة البليدة زبائنها الكرام المقيمين بالأحياء ” 4500-2200- 3100- 3000 - 1675 – 1125 LPP مسكن وسط المدينة “الواقعة ببلدية بوينان. عن تذبذب في عملية توزيع المياه الصالحة للشرب خلال يوم غد الأربعاء 10/07/2024.

كما طمئنت المؤسسة الزبائن، أن عملية التوزيع ستعود لنظامها العادي فور الانتهاء من أشغال إصلاح العطب.