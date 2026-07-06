بوينان..انقطاع الكهرباء بداية من الغد في هذه الأحياء

أعلنت مديرية توزيع الكهرباء لولاية البليدة، اليوم الاثنين، عن انقطاع التموين بالطاقة الكهربائية في بعض أحياء مدينة بوينان.

وأشارت المديرية في الإشعار أنها ستشرع يوم غد الثلاثاء بداية من الساعة التاسعة صباحاً، إلى غاية نهاية الأشغال في أشغال صيانة و ربط بالكهرباء. وهذا على مستوى وسط بوينان.

وستؤدي الأشغال إلى تعليق التموين بالتيار الكهربائي في أحياء شارع أعويشة أعمر، أحميدة محمد “طريق الكافور”. زنقة السبيطار “العيادة”، شارع رابطي احمد.

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