بوينان..انقطاع الكهرباء في هذه الأحياء يومي الثلاثاء والأربعاء

أعلنت سونلغاز التوزيع البليدة عن تذبذب في التموين بطاقة الكهرباء. وذلك يوم الثلاثاء ابتداءً من الساعة التاسعة صباحا (09:00) الى غاية الساعة الثالثة زوالا (15:00).

كما أعلمت سونلغاز، أن التذبذب في توزيع الكهرباء سيكون على مستوى بلدية بوعينان بكل من احياء 2600 مسكن عدل عمارات “82،81، 80”.

وأشارت المؤسسة إلى أن التذبذب راجع إلى أشغال صيانة شبكة توزيع الكهرباء.

وفي نفس الاطار، سيعرف حي 3963/5000 مسكن عدل عمارة 187، عن تذبذب في التموين بالطاقة الكهربائية. وذلك يوم الأربعاء ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (09:00) الى غاية الساعة الثالثة زوالا (15:00).