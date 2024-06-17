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بوينان..انقطاع الماء الشروب في هذه الأحياء

بقلم أسماء.ع
بوينان..انقطاع الماء الشروب في هذه الأحياء
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أعلنت الجزائرية للمياه وحدة البليدة، اليوم الاثنين، عن تذبدب في عملية توزيع الماء الشروب في بعض الأحياء السكنية ببوينان.

وأوضحت الجزائرية للمياه، أن الخلل في التوزيع راجع إلى تسجيل انقطاع في التيار الكهربائي على مستوى الأنقاب المائية لنظام الإنتاج “ب”.

وأشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الأحياء المعنية بانقطاع المياه هي كل من حي 5000 مسكن الورود و2600 مسكن. مضيفة أن عودة الماء مرهونة باستقرار التيار الكهربائي و استكمال عملية ملء الخزانات المائية.

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