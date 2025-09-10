بوينان: انقطاع المياه في هذه الأحياء

أعلنت الجزائرية للمياه وحدة البليدة، اليوم الأربعاء، عن تذبذب في عملية توزيع مياه الصالحة للشرب في بعض أحياء المدينة الجديدة بوعينان “بوينان”.

وجاء في بيان الجزائرية للمياه “تعلن الأخيرة زبائنها الكرام المقيمين باحياء عدل” 2000 مسكن ، 3000مسكن، 5000 مسكن النخيل”. “الواقعة ببلدية بوينان عن تذبذب في عملية توزيع المياه الصالحة للشرب”. وهذا ابتداءا من هذا اليوم.

ويرجع انقطاع التزويد بالمياه إلى الأشغال على مستوى محطة الضخ النضام “ا”.

وقدمت المؤسسة اعتذارها من زبائنها الكرام عن الازعاج الذي قد يسببه هذا التذبذب.