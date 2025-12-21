بوينان: تذبذب في توزيع الماء الشروب

اعلنت الجزائرية للمياه عن تذبذب في عملية توزيع الماء الصالح للشرب في بعض بلديات ولاية البليدة.

وحسب بيان المؤسسة فإن التذبذب في توزيع الماء الشروب سيكون ابتداء اليوم الأحد وإلى غاية الثلاثاء.

كما يعود سبب هذا التذبذب إلى برمجة أشغال تصليح عطب على مستوى قناة الجر الرابطة بين الخزان المائي الساحل ومحطة الضخ ONID ببلدية بوعينان. من طرف المقاول المكلف بإنجاز الأشغال.

ويمس هذا التذبذب البلديات التالية : بلدية بوفاريك ، بلدية بوعينان ، بلدية الصومعة و بلدية قرواو . وسيتم تسوية الوضعية فور الانتهاء من الأشغال.

