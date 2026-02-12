بوينان..حملة التنظيف ستمس كل أحياء عدل دون استثناء

أكد المدير الجهوي لفرع عدل للتسيير العقاري الجزائر غرب، اليوم الخميس، أن حملة التنظيف التي اطلقتها المديرية بتعليمات وزارة السكن، تخص كل الأحياء دون استثناء.

وأوضح حساني، خلال تواجده في أحد أحياء عدل في بوينان البليدة، أن حملة التنظيف ستمس جميع أحياء عدل التابعة لفرع الجزائر غرب وإلى آخر حي.

وأشار المتحدث في تصريح للتلفزيون العمومي الجزائري، إلى أن حملة التنظيف تشمل الأقبية للقضاء على الحشرات، وتهيئة المساحات الخضراء. إضافة إلى صيانة المصاعد وخزانات المياه.

واضاف حساني أن العملية هدفها القضاء على الروائح الكريهة ونظافة المحيظ من أجل راحة الساكنة.

وفي نفس الإطار، أكد المدير الجهوي لفرع عدل للتسيير العقاري الجزائر غرب أن الأمور تسير في ظروف حسنة. أين تلفوا تجاوب كبير من طرف الساكنين. داعيا إياهم إلى التعاون وتقديم المساعدة من أجل المحافظة على نظافة المحيط.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور