بوينان.. كشف ورشة سرية لصناعة “الشمة” واسترجاع ما قيمته 7 ملايير معدات ومواد

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني (SCLCO)، نهاية الأسبوع الماضي، من توقيف شخصين. في قضية إنشاء ورشة سرية لصناعة وتعليب وتقليد مادة التبغ (الشمة). مع ضبط واسترجاع معدات ومواد بقيمة 7 ملايير سنتيم.

كما أفضت التحريات إلى تحديد مكان تواجد الورشة السرية والمستودعات التي كان يستغلها المشتبه فيهم في صناعة مادة التبغ (الشمة). على مستوى منطقة بوعينان بالبليدة.

في حين، أسفرت عمليات التفتيش التي نفذتها الضبطية القضائية، عن ضبط واسترجاع، آلتين. وقوالب مخصصة لصناعة العلب الحديدية ذات العلامة التجارية المقلدة للشركة الوطنية. و50250 كيس من مادة الشمة المقلدة، 188000 علبة حديدية تحمل العلامة المقلدة للشركة الوطنية. 1550250 رزمة كرطون تستعمل في التعليب. أكياس بلاستيكية تحتوي على مادة التبغ ممزوجة بأسمدة فلاحيه ومادة الجبس الصناعي. مركبة سياحية. 185 مليون سنتيم، من عائدات النشاط الإجرامي.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك (البليدة). عن قضية ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة السجل التجاري، التدليس في ممارسات تجارية غير نزيهة. مع المساس بالصحة العامة، تبييض الأموال الناتجة عن مصدر غير مشروع.

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