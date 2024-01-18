“بوينغ” في حرج من جديد.. عطل في طائرة بلينكن

أصبحت سمعة شركة “بوينغ” الأمريكية لصناعة الطائرات على المحك. بعد عطل أصاب طائرة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قبيل عودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قوله بأن “بلينكن لم يتمكن من العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من دافوس. كما كان مخططا، أمس الأربعاء، بسبب العطل الذي أصاب طائرته”.

وأضاف المتحدث أن بلينكن إضطر إلى استقلال طائرة من طراز “سي-40” تابعة للقوات الجوية الأمريكية. مشيرا إلى أن ما حدث لطائرة بلينكن في سويسرا “لم يعطل أيا من إاجتماعاته”.

وتحدثت تقارير إعلامية أمريكية عن مدى الضرر الذي لحق بسمعة شركة “بوينغ” لصناعة الطائرات جراء عطل طائرة بلينكن. حيث وصفت الواقعة بأنها “أحدث ضربة لسمعة بوينغ”، رغم أن العطل لا علاقة له بالمشكلات المتعلقة بطائرات “بيونغ 737 ماكس” التي تعرضت لحادث في الآونة الأخيرة.

يذكر أن طائرة “بوينغ 737 ماكس 9” التي تعرضت لحادثة انفصال أحد أبوابها، يوم 5 جانفي الجاري. ممنوعة من التحليق بأمر من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

وأشارت وكالة سلامة الطيران الأوروبية إلى أن “وكالة سلامة الطيران الأوروبية قبلت توجيهات إدارة الطيران الفيدرالية بشأن طائرات بوينغ “ماكس 9″. لكنها أشارت إلى أنه لا توجد شركات طيران في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشغل حاليا هذا النوع من الطائرات”.