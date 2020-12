بويولي يعيد بن ناصر لقائمة الميلان تحسبا لمواجهة بارما

ونشر الحساب الرسمي لنادي آسي ميلان، القائمة الموسعة التي اختارها بيولي، لمواجهة بارما اليوم الأحد، والتي ضمت اسم اسماعيل بن ناصر.

وأكد بيولي، خلال ندوته الصحفية بخصوص بن ناصر: “اسماعيل يتواجد في حالة جيد، بعد استفادة من فترة راحة للعمل والتدرب بشكل جيد”.

وتابع ستيفانو بيولي: “بن ناصر كان بحاجة للراحة، بعد سلسلة من المباريات، وهو حاضر معنا في مباراة اليوم أمام بارما”.

💪 #MilanParma 🏟️

Our squad for #SerieATIM matchday 11

I convocati per la sfida di San Siro #SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/Au6394wfY8

— AC Milan (@acmilan) December 13, 2020