بويولي يعيد بن ناصر لقائمة الميلان تحسبا لمواجهة بارما

وجّه مدرب نادي آسي ميلان الإيطالي، ستيفانو بيولي، الدعوة من جديد للاعبه الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر تحسبا لمواجهة بارما.

ونشر الحساب الرسمي لنادي آسي ميلان، القائمة الموسعة التي اختارها بيولي، لمواجهة بارما اليوم الأحد، والتي ضمت اسم اسماعيل بن ناصر.

وأكد بيولي، خلال ندوته الصحفية بخصوص بن ناصر: “اسماعيل يتواجد في حالة جيد، بعد استفادة من فترة راحة للعمل والتدرب بشكل جيد”.

وتابع ستيفانو بيولي: “بن ناصر كان بحاجة للراحة، بعد سلسلة من المباريات، وهو حاضر معنا في مباراة اليوم أمام بارما”.